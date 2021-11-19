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В приюте для бездомных животных в Москве произошел пожар
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Пожар произошел в приюте для бездомных животных на улице Зорге в Москве. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает РЕН ТВ.
Площадь возгорания составила десять квадратных метров, наблюдалось открытое горение. По данным Telegram-канала LiveCorr, на содержании у волонтеров находится около 400 собак и более 30 кошек. По предварительной информации, при пожаре удалось избежать жертв — люди и животные не пострадали.
Ранее в Подмосковном приюте отравились десятки собак. От действия яда пострадало более 170 животных: 16 собак погибли, еще 160 остались парализованными. Животные почувствовали недомогание после раздачи корма.