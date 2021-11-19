В приюте для бездомных животных в Москве произошел пожар

Площадь возгорания составила десять квадратных метров, наблюдалось открытое горение. По данным Telegram-канала LiveCorr, на содержании у волонтеров находится около 400 собак и более 30 кошек. По предварительной информации, при пожаре удалось избежать жертв — люди и животные не пострадали.

Ранее в Подмосковном приюте отравились десятки собак. От действия яда пострадало более 170 животных: 16 собак погибли, еще 160 остались парализованными. Животные почувствовали недомогание после раздачи корма.