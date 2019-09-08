В Москве загорелся бассейн

Бассейн Училища олимпийского резерва загорелся на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло по адресу Малая Филевская, 34, корпус 2. По словам источника агентства в экстренных службах, на место пожара выдвинулись более 10 пожарных расчетов.

Из ворот идет густой черный дым. Информации о пострадавших пока нет.

В июне 2018 года водитель поливо-моечной машины потушил горящий автомобиль в Москве. Представитель столичного главка МЧС рассказал, что герой справился с возгоранием, и, не дожидаясь благодарности, уехал с места ЧП.

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