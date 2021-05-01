В Москве закроют часть Люблинско-Дмитровской линии метро с 1 по 23 мая из-за строительных работ на Большой кольцевой линии. Об этом сообщает ТАСС.

Поезда не будут курсировать между станциями «Дубровка» и «Волжская».

Для гостей и жителей столицы будут работать три бесплатных автобусных маршрута. КМ1 — от «Волжской» до «Текстильщиков»; КМ2 — от «Волжской» через МЦД Люблино, «Печатники» и «Кожуховскую» до «Дубровки». Также по будням будет ходить автобус КМ3 — от «Печатников» через «Кожуховскую» до «Дубровки».

Ранее несколько станций метрополитена в центре Москвы изменили режим работы из-за репетиции парада Победы на Красной площади. Станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» работали 29 апреля только на вход и пересадку пассажиров, а «Библиотека имени Ленина» — только на пересадку.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!