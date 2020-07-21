В Москве закрылся один из старейших ресторанов McDonald's в России, располагавшийся в торговом центре «Дружба» на станции метро «Новослободская». Об этом во вторник, 21 июля, сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Отмечается, что в скором времени недалеко от этого места откроют новый ресторан из сети быстрого питания McDonald's. Однако оформление будет современным, как во всех остальных заведениях, — легендарные красно-желтые тона и мраморные столики больше не возвратятся.

Первый российский ресторан McDonald's открылся в Москве на Пушкинской площади 31 января 1990 года. На сегодняшний день в столице насчитывается около 126 заведений этой компании.

1 июня сообщалось, что на Арбате около станции метро «Смоленская» появится новый ресторан быстрого питания McDonald's с повышенными мерами безопасности.

На входе сотрудник будет регулировать загрузку зала — на первом этапе в помещение будут запускать не более 10 человек, позже — не более 20. Ожидающие на улице должны будут с помощью нанесенной на асфальт разметки соблюдать дистанцию и входить в ресторан только после того, как им откроют дверь.

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