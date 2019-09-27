В Москве заметили дефицит синагог

Существующих в Москве синагог недостаточно для того, чтобы обеспечить потребности проживающих в городе евреев. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил ТАСС президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

По его словам, в настоящее время в Москве работают 32 еврейских центра, однако их не хватает, так как в столицу приезжает все больше евреев из других городов и стран ближнего зарубежья. «Москва нуждается в еврейских центрах, есть еще районы, где ничего еще нет, но мы знаем, что там проживает много евреев и будет проживать еще больше», — отметил Борода.

Он призвал создавать еще больше центров и синагог, которые «смогут впустить этих евреев».

В прошлом году Борода сообщил, что в Москве может появиться 20 новых синагог. Он отмечал, что самый большой дефицит еврейских центров наблюдается на юге столицы, в частности, в районе Варшавского шоссе и Мичуринского проспекта, где проживает много еврейских семей.