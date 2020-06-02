В Москве заметили детскую площадку «строгого режима»

«Надо же, сколько сигнальной ленты израсходовали, лишь бы никто не прошел», — говорится в публикации.

Гулять на детских площадках в настоящее время запрещено. Ограничения были введены мэром Москвы Сергеем Собяниным для борьбы с распространением коронавируса. С 1 июня москвичам разрешили прогулки, однако детские площадки по-прежнему остаются закрытыми.

За минувшие сутки в столице выявлено 2297 случаев заражения коронавирусом. Скончались 76 человек, выздоровели — 2060. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в столице увеличилось до 183 088. Полностью излечились 82 239 человек, умерли — 2553.

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