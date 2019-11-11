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В Москве заметили еще одну аномалию

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Фото: страница «Ботанический сад | Аптекарский огород» во «ВКонтакте»

В «Аптекарском огороде» аномально рано расцвели морозники черные, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сада.

Обычно они распускаются весной, однако в связи с установившейся теплой погодой, которая сохранится до конца текущей недели, морозники расцвели на открытом пространстве. «Их обнаружили в Теневом саду возле главного входа», — добавили в «Аптекарском огороде».

Такое явление противоестественно для этих цветов, уточнили в саду.

Высота морозников достигает 50 сантиметров, их выращивание требует определенных знаний и опыта. Место для их посадки выбирается очень тщательно, поскольку должно быть тенистым и влажным. На одном участке морозники могут расти более десяти лет.

В «Аптекарском огороде» также аномально рано расцвели рододендрон, форзиция, жимолость и другие весенние растения, уточняет РИАМО.

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