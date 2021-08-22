В Москве заметили играющих на мусоре музыкантов
Пару музыкантов, играющих вместо профессиональных инструментов на ведрах и прочем мусоре, заметили возле метро ВДНХ, сообщает телеканал «Москва 24»
Среди музыкального арсенала артистов оказались три металлических ведра, одно пластиковое, две сковородки, чашка, тарелочка и металлическая лопата для чистки снега. Также они используют для извлечения звука пластиковые трубы ПВХ различной длины — по их словам, чем длиннее труба, тем ниже звук.
Известно, что двое мужчин оказались профессиональными музыкантами, закончившими Российскую академию музыки имени Гнесиных. Шесть лет назад они создали группу «Экология мысли», с помощью которой хотят обратить внимание москвичей на экологию города и важность сортировки мусора.
Ранее, 17 августа, москвич Петр Каменченко, «достававший» подпольную зарубежную музыку в 1970-х годах, рассказал «Мосленте», как в СССР милиция устраивала облавы на меломанов. Самым популярным местом, где регулярно задерживали любителей музыки, был сквер на Самотечной улице у памятника летчику Попкову.
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