В Москве заметили молодую девушку в настоящих русских валенках

В столице заметили молодую девушку в настоящих русских валенках. Соответствующей фотографией поделилась подписчица Facebook-группы «Москва моя».

«Зима в этом году удалась. А новое — это хорошо забытое старое. Трамвай №6, девчушка лет 15... Москва, поверьте на слово», — подписала снимок автор поста. Многие фолловеры интернет-сообщества предположили, что подростка заставили так обуться старшие родственники. В противовес им другие отметили, что валенки сейчас в моде, так что ничего удивительного в этом нет.

«Лучшая обувь на зиму!», «Затейница, я в утепленных кроссовках хожу и вполне хватает», «Очень уж гламурные, наверняка у них с подружками тренд», «Вот и молодец. Дешево, сердито и со вкусом», «Как по мне, так уместно, не вижу странностей. Белые валеночки — здорово и выглядят куда лучше плоскостопных угг. Кстати, валенки сейчас недешево стоят, да и ассортимент широкий», — написали участники дискуссии.

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