В Москве заметили «очень странные лавочки»

Очевидцы заметили в Москве необычные скамейки. Соответствующие снимки были опубликованы в Telgram-канале «Новости Москвы».

На размещенных в сети кадрах видно, что на нижней части скамеек установлена дополнительная металлическая конструкция.

«Это чтобы семки сидя на спинке удобно есть?» — указано в шутливой подписи к посту. Отмечается, что «очень странные лавочки» расположены на Ленинградском проспекте в районе дома 48.

16 июня сообщалось, что москвичам разрешается сидеть на лавочках и скамейках в парках. Штраф за использование этих объектов отменяется. Такие изменения были внесены в указ мэра Сергея Собянина об ограничениях в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

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