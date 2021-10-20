В Москве заметили осеннюю радугу

Осенняя радуга, замеченная на улице Алабяна в Москве, восхитила россиян. Пользователи сети составили подборку снимков в Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood.

Комментаторы оценили редкое природное явление. Многие поделились своими фото радуги с разных улиц на севере и северо-западе столицы. Одна из пользовательниц заметила ее в Серебряном бору во время прогулки.

Другие юзеры поймали в объектив разноцветную дугу на улицах Врубеля, 4-й Магистральной и Маршала Бирюзова. «Страшноватая, но радуга не выбирает, где показаться», — прокомментировала одну из локаций автор снимка. «Все фотки класс. Как будто перекличка по улицам…» — оценили задумку юзеров в топике.

Ранее россияне начали массово публиковать фото осенних деревьев в Москве. Жители столицы составили совместную подборку снимков, куда вошли в том числе кадры с грибами.