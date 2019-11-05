В Москве заметили «попытавшееся взлететь» такси

Возле аэропорта Домодедово заметили такси, застрявшее на разделительном ограждении на дороге. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

«Кажется, поезд в Хогвартс — теперь самолет — и вылетает из Домодедово. Иначе как то, что водитель опоздал на самолет и пытался взлететь, я объяснить не могу», — говорится в подписи к публикации.

Комментаторы сочли инцидент дорожным преступлением. По их мнению, на дороге должна была быть разметка, сообщающая о возникающем препятствии.