В Москве заметили «продающий» молоко Hummer

На одной из улиц в Москве прохожие заметили автомобиль марки Hummer с объявлением о продаже молочной продукции. Фотография опубликована на портале Pikabu.

На кадре, снятом очевидцами, видно, что на переднем бампере установлена табличка с надписью: «Молоко, творог, сыр, йогурт». Как обещают покупателям, все изготовлено из козьего молока.

Автора, опубликовавшего фото, интересует, как продавец смог заработать на этот автомобиль. Пользователи в комментариях, пытаясь ответить, отмечают, что, судя по состоянию автомобиля, он не новый. «Этот пятнадцатилетний хаммер стоит дешевле новой лады весты», — пишет юзер с ником seagu11 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. МОСЛЕНТЫ). А сhemicalrrс отмечает, что «с хамером проблема не купить а прокормить». Другие подшучивают: «У него козочки есть — он их и запрягает хаммер тащить, и экономит этим на бензине».

В июле в Москве заметили и сняли на видео женщину, которая вышла на прогулку в центре города со свиньей на поводке. На кадрах можно заметить, как женщина выгуливает поросенка и идет с ним к пешеходному переходу.

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