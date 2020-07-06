В Москве заметили трактор Porsche

В Москве заметили трактор с логотипом Porsche. Фотография опубликована в Telegram-канале «Московские новости».

На кадре, снятом на Мясницкой улице, запечатлен красный трактор.

Дизельный трактор был разработан в 1937 году по инициативе немецкого фонда труда основателем компании Фердинандом Порше. В 1950 году появилось подразделение Porsche по производству тракторов. Их перестали выпускать в 1963 году.

В августе 2017 года неизвестный украл сумку с документами из автомобиля Porsche Cayenne, принадлежащего хоккеисту-любителю Ивану Сахарову. Инцидент произошел на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунино.

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