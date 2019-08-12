В Москве заметили указатель «для австралийцев»

Житель столицы обратил внимание на поврежденный информационный указатель, расположенный на юге города. Соответствующий пост появился на портале Pikabu.

На размещенном в сети снимке виден столб, одна из установленных на нем табличек оказалась перевернута. «В продолжение темы про австралийцев», — говорится в подписи к посту.

5 августа сообщалось, что писатель Эдуард Лимонов в своей публикации в ЖЖ, посвященной несогласованным акциям в Москве, упомянул о задержании на митинге 3 августа австралийцев. В действительности граждан этой страны на пикетах не задерживали — об этом в Twitter пошутил пользователь «Историк-алкоголик», опубликовавший фотографию, на которой сотрудники ОМОН несут перевернутого головой вниз мужчину, что было намеком на шутку о том, что в Австралии все вверх ногами.

В июле житель Москвы удивился одному из объявлений об аренде квартиры на городском стенде. На размещенном в сети кадре был виден лист бумаги формата А4 с текстом, в котором присутствует множество орфографических и пунктуационных ошибок, из-за которых искажается смысл написанного.

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