В Москве заметили женщину со свиньей на поводке

Жительница Москвы вышла на прогулку со свиньей на поводке и попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как москвичка подкармливает во дворе домашнее животное, после чего ведет его в сторону дома.

«Неплохая компания для зимних прогулок», — говорится в подписи к ролику.

В июле женщину со свиньей на поводке заметили в центре столицы. Она выгуливала черного поросенка на Тверской улице.

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