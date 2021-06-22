В Москве зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

В Москве началась акция «Свеча памяти», она проводится в память о погибших в Великой Отечественной войне и приурочена к 80-й годовщине со дня ее начала. Об этом сообщает ТАСС.

Более 40 свечей зажгли в Богоявленском кафедральном соборе. Настоятель храма епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) провел богослужение.

Руководитель центрального аппарата президиума общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов отметил, что акция посвящена людям разных национальностей и вероисповеданий, поэтому из православного храма участники направились в Московскую соборную мечеть и в Мемориальную синагогу на Поклонной горе.

Вечером 21 июня делегация со свечой, зажженной в Богоявленском соборе, выехала в Брест, чтобы передать памятный символ мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой».

«Свечи памяти» участники установили также возле Памятника единству народов Советского Союза на Поклонной горе и возложили цветы к монументу. Поучаствовать в акции можно онлайн, разместив в социальных сетях памятную фотографию с хештегом #свечапамяти или зажечь свечу онлайн на официальном сайте «деньпамяти.рф».

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в Москве проживают 4095 ветеранов Великой Отечественной войны, которые сражались на фронте. Журналист уточнил, что если к ним прибавить тружеников тыла, то получится 37 351 человек.

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