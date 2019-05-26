В Москву придет аномальная жара

В Москве ожидается до 32 градусов тепла на следующей неделе. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает «Интерфакс».

В понедельник, 27 мая, воздух прогреется до 21-23 градусов, осадков не ожидается. Во вторник, 28 мая, температура поднимется до 27 градусов выше нуля, а на следующий день, в среду — до 30-32. Синоптики отмечают, что жаркая погода в Москве и Подмосковье продержится до 30 мая.

В пятницу, 31 мая, температура в регионе начнет снижаться. Так, по прогнозам Гидрометцентра, воздух прогреется только до 23-28 градусов. При этом в конце недели, 2 июня, ожидается кратковременный дождь и 22-24 градуса тепла.

24 мая сообщалось, что к середине следующей недели в Москве установится жаркая погода, характерная для середины лета.

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