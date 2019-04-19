В Москву придет лето в апреле

К середине новой недели в столичном регионе установится аномальное тепло. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос» в пятницу, 19 апреля.

Согласно предварительным данным, температура воздуха прогреется до 18-23 градусов тепла, местами до плюс 25, что на 7-9 градусов выше положенной нормы и в большей мере соответствует показателям конца мая — начала июня. В городе будет сухо, солнечно и малооблачно.

«Поэтому точно готовьте смену своего гардероба и переобуйте свои автомобили на теплый сезон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выходные «станут переломным моментом» перед предстоящим теплом. Как уточняют специалисты, в субботу, 20 апреля, возможным осадки, а также ожидается до плюс 13 градусов. В воскресенье, 21 апреля, столбики термометров могут подняться до отметки в 17 градусов.

17 апреля стало известно, что на грядущих выходных в столичном регионе прогнозируются благоприятные погодные условия. «В эти выходные можно выходить на шашлык. Погода будет комфортная и теплая», — сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.