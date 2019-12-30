В Москву придет оттепель

В Москве на второй день новогодних каникул ожидается оттепель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в ночь на 2 января в столице будет все еще холодно — температура понизится до минус 7-8 градусов, — затем придет потепление. Предполагается, что максимальные значения температуры в этот день будут от минус 2 градусов до плюс 3 градусов. Такой характер погоды сохранится до субботы, 4 января.

Кроме того, Вильфанд предупредил, что давление будет ниже нормы, заметных осадков не прогнозируется.

Ранее синоптики рассказали, что в понедельник, 30 декабря, в Москве ожидается снег и порывистый ветер, то есть настоящая метель. Снег будет идти в Москве примерно до 21:00-23:00, выпадет до 3-4 сантиметров.

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