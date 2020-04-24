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Москва останется без украшений к 1 Мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Москву не будут украшать к 1 Мая из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков, передает ТАСС.
Он также рассказал, что подсветку зданий не будут переводить в праздничный режим, на медиафасадах и цифровых билбордах не появятся привычные для москвичей поздравительные открытки и ролики.
24 апреля в Москве зафиксировано 2957 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в городе с начала эпидемии — 36 897 человек.
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