В Москву придет субтропическая жара

В предстоящие выходные, 8 и 9 июня, в Москве сохранится жаркая солнечная погода. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

«В столице в последующие дни будет стоять субтропическая жара», — уточнили в погодном центре.

По прогнозам синоптиков, днем в субботу столбики термометров покажут плюс 31 градус, а в воскресенье поднимутся до отметки в плюс 33 градуса. Незначительное похолодание придет в столицу только в понедельник, 10 июня. «Небо затянут грозовые тучи, приток солнечного тепла сократится, и посвежеет до плюс 27 градусов», — отметили метеорологи.

Ранее сообщалось, что четверг, 6 июня, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух в столице прогрелся до плюс 29,3 градуса.

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