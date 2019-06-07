Сегодня в 11:32

В Москву придет субтропическая жара

Новости /
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В предстоящие выходные, 8 и 9 июня, в Москве сохранится жаркая солнечная погода. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

«В столице в последующие дни будет стоять субтропическая жара», — уточнили в погодном центре.

По прогнозам синоптиков, днем в субботу столбики термометров покажут плюс 31 градус, а в воскресенье поднимутся до отметки в плюс 33 градуса. Незначительное похолодание придет в столицу только в понедельник, 10 июня. «Небо затянут грозовые тучи, приток солнечного тепла сократится, и посвежеет до плюс 27 градусов», — отметили метеорологи.

Ранее сообщалось, что четверг, 6 июня, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух в столице прогрелся до плюс 29,3 градуса.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Загрузка...
Загрузка...
Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.