В Москву придет затяжная оттепель

В Москву на смену снегопаду придет затяжная оттепель. Об этом сообщается на сайте Meteonovosti.

По данным синоптиков, к вечеру 10 февраля усилится ветер и начнет понижаться атмосферное давление — к вечеру 11 февраля оно достигнет 739 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы. С перерывами будет идти снег: предполагается, что за сутки может выпасть 2-5 сантиметров осадков.

При этом уже днем 11 февраля температура воздуха составит 0-2 градуса тепла, а ветер начнет стихать. В течение недели столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного вихря, но на существенное понижение температуры рассчитывать не стоит: она ожидается около 0 градусов, что на 7-8 градусов выше климатической нормы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что в Москве ожидается весенняя погода, соответствующая концу марта — началу апреля. Она подчеркнула, что текущая зима окажется самой теплой за 140 лет наблюдений в столице.

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