Москвичам предрекли апрельскую погоду в феврале

В Москве на следующей неделе ожидается весенняя погода, соответствующая концу марта — началу апреля. Об этом в воскресенье, 9 февраля, рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В начале недели температура воздуха в ночные часы будет слабо отрицательная, а дневная будет держаться около ноля и около положительных значений в Москве», — отметила она. По словам эксперта, температура будет выше климатической нормы градусов на семь — на восемь. Позднякова подчеркнула, что текущая зима окажется самой теплой за последние 140 лет наблюдений в Москве.

Накануне синоптики пообещали москвичам возвращение тепла после самой холодной ночи. В центре погоды «Фобос» рассказали, что на следующей неделе в столице ожидается пасмурная, сырая ветреная погода. Днем температура воздуха будет подниматься до плюс двух градусов тепла, ночью столбики термометров будут опускаться до минус трех градусов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 февраля температура воздуха опустилась до рекордных для этой зимы значений. На метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 14 градусов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!