В Москву пришла весна

В Москве наступила метеорологическая весна. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, пишет РИА Новости.

По словам синоптиков, воздух в среду, 25 марта, прогреется до плюс девяти градусов. Это связано с тем, что московский регион попадет под влияние скандинавского антициклона, поток холодного воздуха с севера прекратится, и это, в свою очередь, обеспечит прогрев воздушных масс.

В то же время в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Как пояснила Волосюк, метеорологическая весна наступает, когда температура устойчиво переходит через ноль в сторону положительных показателей.

23 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей Москвы в конце рабочей недели ожидает потепление. По его словам, воздух прогреется до плюс 15 градусов. В то же время ночью сохранятся значения около нуля. В начале рабочей недели, обещал синоптик, европейская часть России будет находиться в холодной части антициклона, поэтому днем отметки термометра будут достигать нуля градусов, а ночью приобретут отрицательные значения.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!