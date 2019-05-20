В Москву пришло лето

В столице наступило климатическое лето. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается на портале «Метеоновости».

«Текущий май в столице отличается высокой температурой воздуха: из 19 прошедших дней месяца в 11 случаях средняя суточная температура воздуха оказалась выше 15 градусов», — говорится в сообщении. По замечанию специалистов, подобные показатели свидетельствуют о наступлении в городе климатического лета.

Кроме того, по их данным, в этом году теплое время года наступило раньше, чем обычно: в предыдущие годы его начало совпадало с календарным. «Но нередко лето в Москве делает паузу, происходят возвраты холодов, и даже в первой декаде июня могут наблюдаться заморозки», — предупредили синоптики.

Также сообщается, что самый холодный май с начала столетия был зафиксирован в 2008 году: температура воздуха 25 мая тогда составляла всего плюс 7 градусов, а за четверо суток выпала почти месячная норма осадков.

17 мая сообщалось, что продолжительность теплого времени года в столице увеличилась с начала столетия. По информации специалистов, в среднем длительность холодного периода в городе сократилась на две-три недели.

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