В Москву снова вернется жара — в ближайшее время ожидается до плюс 22 градусов тепла и переменная облачность. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Отмечается, что на вторник, 4 августа, синоптики спрогнозировали в столичном регионе плюс 24 градуса, а на среду, 5 августа, — около плюс 26 градусов. В четверг, 6 августа, сохранится вероятность дождя, а также облачность. В пятницу температура начнет постепенно снижаться — в субботу ожидается не выше 23 градусов тепла, в воскресенье — плюс 21 градус.

По информации синоптиков, температура по ночам останется в пределах плюс 13-17 градусов. Уточняется также, что прогноз был составлен на основе статистических данных погоды в Москве на протяжении последних 12 лет.

31 июля заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал москвичам возвращение 30-градусной жары. По его словам, температура воздуха начнет подниматься постепенно с понедельника, 3 августа, а в четверг, 6 августа, может достичь 31 градуса.

30 июля также сообщалось, что после сильного ливня в городе «поплыла плитка», из-за чего москвичи попросили местные власти уложить новую замен поврежденной. «Возможно, сначала плитка, а поверх асфальт», — написали пользователи Twitter.

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