В Москву вернулись инфекции

За первые десять месяцев 2019-го корью в Москве переболело более тысячи человек, в том числе 520 детей. Каждый год число заболевших этой инфекцией увеличивается, заявила «Московскому комсомольцу» детский инфекционист Людмила Мазанкова.

По ее словам, к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации в Москве привела вспышка кори в Европе в 2017 году и завоз ее в Россию. «К счастью, нет летальных случаев, но заболевание не безобидное — дети болеют в средней и тяжелой форме, взрослые еще тяжелее», — заметила врач.

Среди других опасных для человека инфекций Мазанкова назвала скарлатину, грипп и кишечный грипп. Для защиты детей от них она посоветовала давать витамин D и рыбий жир, однако их дозу должен определить педиатр.

Ранее, в ноябре, стало известно, что москвичи совершают главную ошибку в лечении простудных заболеваний: они пытаются избавиться от него самостоятельно, без помощи врача.

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