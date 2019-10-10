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В Москву вернулось сентябрьское тепло

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Температура в столице в четверг, 10 октября, превышает норму — днем воздух прогревается до плюс 10-11 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По данным синоптиков, потепление не будет сопровождаться улучшением характера погоды: атлантический воздух насыщен влагой, поэтому ожидаются дожди.

По прогнозу, период ненастья окажется затяжным. В Москве высокая вероятность осадков сохранится по меньшей мере до понедельника, 14 октября.

Ранее москвичам дали советы по борьбе с осенней хандрой — жителям столицы рекомендовали делать утреннюю зарядку, пить зеленый чай и использовать бодрящие ароматические масла. Медики также советуют выпивать стакан воды перед едой, чтобы помочь обезвоженному организму.

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