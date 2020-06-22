Во вторник, 23 июня, в Москву вернутся грозовые ливни. Об этом агентству «Москва» рассказали в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, во вторник в столичном регионе может выпасть около 15-20 миллиметров осадков — это четверть месячной нормы. «Он окажется и самым прохладным на неделе — столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов», — заявили в центре погоды.

Подобные грозовые ливни являются нормальными в начале теплого сезона, отметили синоптики. Уточняется, что сильные дожди бывают раз в три-четыре года. «В нынешнем июне таких было уже четыре. И месяц уже стал самым ненастным за всю эпоху глобального потепления», — добавили в центре «Фобос».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам, что 22 и 23 июня столбик термометра станет показывать 22-24 градуса тепла, 24 июня температура повысится до 28 градусов, а к концу рабочей недели воздух прогреется до 31 градуса.

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