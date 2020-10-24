В небе над Москвой заметили редкое природное явление
В небе над Москвой было замечено редкое для столицы природное явление — зарницы. Короткое видео, на котором оно запечатлено, опубликовано на странице «Дикая Москва» в Twitter.
На кадрах видны яркие вспышки в темном небе, напоминающие молнии.
Над Москвой зарницы - редкое для столицы природное явление pic.twitter.com/G3agF7X8kl— Дикая Москва (@WildWildMoscow) October 23, 2020
В метеорологии зарницами называют мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. При зарницах раскатов грома не слышно из-за дальности, однако видны вспышки молний, свет которых отражается от облаков. Явление наблюдается в тёмное время суток.
Ранее в столичных Текстильщиках заметили свечение в небе, похожее на неопознанные летающие объекты (НЛО). На кадрах видно множество точек в небе, напоминающих созвездие. Авторы ролика предположили, что это могут быть квадрокоптеры.
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