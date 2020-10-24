В небе над Москвой заметили редкое природное явление

В метеорологии зарницами называют мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. При зарницах раскатов грома не слышно из-за дальности, однако видны вспышки молний, свет которых отражается от облаков. Явление наблюдается в тёмное время суток.

Ранее в столичных Текстильщиках заметили свечение в небе, похожее на неопознанные летающие объекты (НЛО). На кадрах видно множество точек в небе, напоминающих созвездие. Авторы ролика предположили, что это могут быть квадрокоптеры.

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