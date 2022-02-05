В Новой Москве мужчина едва не избил водителя скорой помощи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел рядом с жилым комплексом «Мещерский лес». Мужчина начал конфликт с водителем скорой помощи из-за того, что тот стоял на дороге и якобы мешал ему проехать.

Выяснилось, что по правилам водитель скорой не может отъехать от дома, пока ждет фельдшера, который приехал к пациенту. В итоге автовладелец начал угрожать водителю скорой, что найдет его и отомстит.

Ранее в Москве трое пассажиров подрались с таксистом. Один из нападавших сломал водителю челюсть.