В Новой Москве провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов
В Новых Ватутинках прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным источника, полицейские заинтересовались районом после нападения четверых уроженцев Закавказья на мужчину с ребенком.
В ходе рейда были выявлены нарушители миграционного режима. Установлено, что они работают в основном на ближайших стройках и в торговом центре «Фуд Сити».
Однако не все пользователи сети оценили работу правоохранительных органов. Москвичи выразили уверенность, что «если задержат этих нелегалов, то завтра приедут новые и будет все то же самое». «Надо бороться с причиной, а не следствием», — отметили в комментариях.
Ранее стало известно, что после нескольких массовых драк в Подмосковье полиция проверит весь жилой сектор. Рейд будет направлен против нелегальных хостелов, где могут проживать мигранты.