В Новой Москве провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Однако не все пользователи сети оценили работу правоохранительных органов. Москвичи выразили уверенность, что «если задержат этих нелегалов, то завтра приедут новые и будет все то же самое». «Надо бороться с причиной, а не следствием», — отметили в комментариях.

Ранее стало известно, что после нескольких массовых драк в Подмосковье полиция проверит весь жилой сектор. Рейд будет направлен против нелегальных хостелов, где могут проживать мигранты.