В одном из московских дворов заметили мусорки с «научной начинкой»

Житель Москвы заметил и сфотографировал мусорный контейнер на территории Гагаринского района, в котором лежала стопка научной литературы. Снимком он поделился в соседском Facebook-сообществе.

«Культурный и научный у нас район. Ученые, РАН и все такое. В раздельный сбор мусора выкидывают издания. Похвально», — подписал автор топика. К своей публикации он прикрепил снимок с лежащими в урне журналами «Научное сообщество».

Пользователи сети с юмором отнеслись к данной ситуации. Некоторые отметили, что на местных мусорках встречаются нужные и пригодные к дальнейшему использованию вещи.

«Так я обзавелась деревянными лыжами, кои сейчас не купить, но такие мне очень нравятся. Целые библиотеки выбрасывают наследнички. Толстый том по кардиологическим хворям, современное издание, подобрала и подарила племяшке, которая училась в меде. Не знаю, что сказалось на ее выборе, но она стала кардиологом», «Это не просто мусорки, а мусорки с научной начинкой, и это хорошо», «Потому и выкидывают, что умные — зачем макулатуру хранить?» — прокомментировали юзеры.

Ранее россиян разозлил контейнер для раздельного сбора мусора в столичном ТЦ.