В океанариуме Москвы заметили нырнувшего за кейсом с деньгами мужчину в смокинге
В сети появилось видео, на котором запечатлен мужчина, окунувшийся в один из аквариумов в московском океанариуме. Ролик и детали инцидента опубликовало издание Baza.
На кадрах видно, как неизвестный в темном смокинге ныряет в воду и поднимает со дна кейс — после того, как он раскрывает чемоданчик, из него выплывают пачки денег.
О том, как именно и почему мужчина оказался в аквариуме, не уточняется. Также неизвестны последствия случившегося.
В августе прошлого года пассажиры московского автобуса №714 заметили, что между стеклами в дверях транспорта скопилась вода, и явление стало похоже на встроенный аквариум. На кадрах было видно, как при движении автобуса вода поочередно стекает то вправо, то влево, таким образом создавая мини-волны.
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