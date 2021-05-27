В океанариуме Москвы заметили нырнувшего за кейсом с деньгами мужчину в смокинге

В сети появилось видео, на котором запечатлен мужчина, окунувшийся в один из аквариумов в московском океанариуме. Ролик и детали инцидента опубликовало издание Baza.

На кадрах видно, как неизвестный в темном смокинге ныряет в воду и поднимает со дна кейс — после того, как он раскрывает чемоданчик, из него выплывают пачки денег.

«Ныряние впечатлило не только посетителей, но и местных обитателей аквариума — рыбы смотрели на него удивленными глазами», — говорится в подписи к посту. «Ныряние впечатлило не только посетителей, но и местных обитателей аквариума — рыбы смотрели на него удивленными глазами», — говорится в подписи к посту.

О том, как именно и почему мужчина оказался в аквариуме, не уточняется. Также неизвестны последствия случившегося.

В августе прошлого года пассажиры московского автобуса №714 заметили, что между стеклами в дверях транспорта скопилась вода, и явление стало похоже на встроенный аквариум. На кадрах было видно, как при движении автобуса вода поочередно стекает то вправо, то влево, таким образом создавая мини-волны.

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