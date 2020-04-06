В опустевшем из-за коронавируса поселке под Москвой заметили верблюда

В подмосковном дачном поселке Поварово под Зеленоградом заметили верблюда. Кадры опубликованы в сообществе «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».

«Пока все сидят на самоизоляции, на дороге хозяйничает верблюд», — говорится в подписи к видео, снятом из проезжающего по опустевшему поселку автомобиля.

Комментаторы пошутили, что из-за коронавируса «в Россию вернулись верблюды». Некоторые пользователи сети предположили, что животное отправилось искать еду.

Ранее сообщалось, что из-за введенного в Москве режима самоизоляции некоторые жители столицы начали гулять по крышам.

Режим самоизоляции был введен 30 марта, он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.

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