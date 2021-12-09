В Подмосковье бродячая собака покалечила семилетнего мальчика

Бродячая собака напала на семилетнего мальчика в Раменском районе Подмосковья. Об этом в четверг, 9 декабря, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел рядом с детской площадкой в поселке КФЗ. Момент нападения видели прохожие, которые не смогли вовремя помочь ребенку. В результате происшествия мальчика госпитализировали. Собака успела покалечить ребенка — у него сломана височная кость, а также диагностированы множество ран в области головы и тела. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее бьющий из-под земли в столичном дворе ток мог стать причиной смерти собаки. По мнению людей, на участке возле одного из домов плохо изолированы фонарные кабели.