Сегодня в 21:30
1 мин.

В Подмосковье бродячая собака покалечила семилетнего мальчика

Новости /
В Подмосковье бродячая собака покалечила семилетнего мальчика
Фото: Globallookpress.com

Бродячая собака напала на семилетнего мальчика в Раменском районе Подмосковья. Об этом в четверг, 9 декабря, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел рядом с детской площадкой в поселке КФЗ. Момент нападения видели прохожие, которые не смогли вовремя помочь ребенку. В результате происшествия мальчика госпитализировали. Собака успела покалечить ребенка — у него сломана височная кость, а также диагностированы множество ран в области головы и тела. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее бьющий из-под земли в столичном дворе ток мог стать причиной смерти собаки. По мнению людей, на участке возле одного из домов плохо изолированы фонарные кабели.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.