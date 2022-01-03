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В Подмосковье четверо россиян пострадали от суррогатного алкоголя

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В Подмосковье четверо россиян пострадали от суррогатного алкоголя
Фото: Кирилл Шипицин/ РИА Новости

В Подмосковье россияне пострадали от суррогатного алкоголя, некоторые отравились насмерть. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы 18+».

Так, мужчина купил три канистры со спиртом и передал часть знакомой семье из Реутова. В этой семье интоксикация мужчины привела к летальному исходу. Его супругу госпитализировали, но в больнице она скончалась. Сам покупатель также получил серьезное отравление и попал в больницу.

Вскоре в Балашихе нашли тело погибшего от того же спирта мужчины. Правоохранители приступили к поиску поставщика и места продажи нелегального алкоголя.

Ранее в Москве мужчина отравился незамерзайкой и умер.

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