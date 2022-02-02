В Подмосковье дети устроили горку из заваленной снегом машины

В подмосковном Раменском дети устроили горку из заваленной снегом машины. Видео с места событий опубликовали в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК».

На кадрах видно, что малолетние ребята приспособили сугроб на припаркованной машине под горку и катаются с заснеженной крыши авто.

В комментариях некоторые подписчики возмутились поведению детей и написали, что такое катание может привести к повреждениям: они могут продавить лобовое стекло машины или поцарапать кузов.