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В Подмосковье дети устроили горку из заваленной снегом машины

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В Подмосковье дети устроили горку из заваленной снегом машины
Кадр: страница «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК» во «ВКонтакте»

В подмосковном Раменском дети устроили горку из заваленной снегом машины. Видео с места событий опубликовали в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК».

На кадрах видно, что малолетние ребята приспособили сугроб на припаркованной машине под горку и катаются с заснеженной крыши авто.

В комментариях некоторые подписчики возмутились поведению детей и написали, что такое катание может привести к повреждениям: они могут продавить лобовое стекло машины или поцарапать кузов.

Однако другие фолловеры сошлись во мнении, что если автомобилисту не нужно его транспортное средство, то пускай для детей это останется развлечением. Один из местных жителей рассказал подробности об этом автомобиле. «Машина уже год стоит без колес», — написал мужчина.

Ранее туалетная кабинка с детской горкой, обнаруженная на востоке Москвы, озадачила и рассмешила россиян.

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