В Подмосковье эвакуировали жителей трех домов из-за сообщения о минировании

В подмосковном городе Химки в Левобережном микрорайоне экстренно эвакуировали жителей трех многоквартирных домов после того, как неизвестный заявил о минировании. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в анонимном сообщении говорилось, что в химкинских домах номер 7, 9 и 15 на улице Зеленой заложено несколько взрывных устройств. Отмечается, что в данный момент на месте происшествия работают кинологи, правоохранительные органы, а также МЧС.

24 июля стало известно, что полиция Москвы запретила поездам московского метрополитена останавливаться на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии. Причиной сбоя движения стала бесхозная сумка, найденная на платформе.

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