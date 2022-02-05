В Подмосковье грузовик снес пешеходный мост

В подмосковной Балашихе грузовик снес пешеходный мост. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным источника, инцидент произошел на 30-м километре Горьковского шоссе. У грузового автомобиля самопроизвольно поднялся кузов и задел пешеходный мост.

Также сообщается, что обломки конструкции уберут с помощью инженерной техники. Водитель подтверждает, что чувствует себя нормально.

Ранее россияне поспорили из-за отказа ГИБДД приехать на место ДТП.