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В Подмосковье грузовик снес пешеходный мост

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В Подмосковье грузовик снес пешеходный мост
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В подмосковной Балашихе грузовик снес пешеходный мост. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным источника, инцидент произошел на 30-м километре Горьковского шоссе. У грузового автомобиля самопроизвольно поднялся кузов и задел пешеходный мост.

Также сообщается, что обломки конструкции уберут с помощью инженерной техники. Водитель подтверждает, что чувствует себя нормально.

Ранее россияне поспорили из-за отказа ГИБДД приехать на место ДТП.

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