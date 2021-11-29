В Подмосковье из-за гранаты оцепили многоэтажный дом

В подмосковной Коломне из-за самодельной гранаты оцепили многоэтажный дом. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, жители дома обнаружили самодельный боеприпас, привязанный к дверной ручке, на первом этаже. Известно, что однокомнатная квартира принадлежит 68-летнему пенсионеру.

Из здания эвакуировали 30 человек. На месте работают оперативные службы.

Ранее в московском общежитии обнаружили похожий на гранату предмет.