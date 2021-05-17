В Подмосковье квадроцикл перевернулся и раздавил водителя

Налетев на ухаб, квадроцикл перевернулся и накрыл упавших под него мужчин. По данным издания, пострадавший находится в больнице с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что на проспекте Мира в Москве мотоцикл столкнулся с автомобилем такси и перелетел через забор. Водитель мотоцикла был госпитализирован. У него диагностировали сотрясение и подозревают перелом позвоночника.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!