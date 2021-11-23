В Подмосковье мужчина и годовалая девочка отравились газом

В подмосковной деревне Санино Коломенского района 65-летний мужчина и годовалая девочка отравились бытовым газом. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, пострадавших госпитализировали. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее девочка отравилась галоперидолом после игры с братом. Дети достали препарат из аптечки.