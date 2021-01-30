В Подмосковье мужчина поссорился с женой и поджег ее

В Балашихе мужчина поссорился с женой, облил ее горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

«Поступило сообщение о взрыве в одной из квартир жилого дома. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что в ходе семейного конфликта мужчина 1977 года рождения облил жену горючей жидкостью и поджег», — заявил собеседник агентства.

По его словам, пострадавшую женщину доставили в больницу, также решается вопрос о госпитализации ее супруга. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке Запрудня Талдомского района местная жительница из ревности заживо сожгла свою соседку. Убийство было совершено в 2018 году, вину женщины доказали позднее.

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