В Подмосковье начали по-новому наказывать нарушителей самоизоляции

В Подмосковье местные власти решили по-новому наказывать жителей, нарушивших режим самоизоляции и организовавших массовые мероприятия. Об этом в пятницу, 22 мая, рассказал руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, передает РИА Новости.

По его словам, их будут привлекать к обязательным работам в региональных больницах со сроком до 100 часов. Такое наказание предполагает уборку территории медучреждений, разгрузку медикаментов, а также продуктов — то есть это работа, при которой нарушившему не придется контактировать с зараженными.

«Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ», — сказал Каратаев.

По информации агентства, есть несколько человек, которых отправят выполнять подобные задания. Первый человек собрал знакомых в Красногорске, чтобы коллективно заниматься спортом. Второй — организовал мероприятие возле торгового центра в Химках. Кроме того, таких нарушителей зафиксировали Солнечногорске, Подольске, Электрогорске и Богородском городском округе.

По состоянию на 22 мая в Подмосковье выявлено всего 31 807 случаев заражения коронавирусом. В Москве с начала эпидемии зарегистрировано 158 207 инфицированных. Известно, кроме того, о 43 582 вылечившихся и о 1 867 скончавшихся от осложнений.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!