В Подмосковье начали штрафовать за заборы

Также Госадмтехнадзор выписывает штрафы за неухоженную облупившуюся изгородь, разрушенную более чем на 20 процентов. Более того, она не должна отклоняться от вертикали. Цвет и материал сооружения тоже могут стать причиной штрафных санкций: в городах запрещается окрашивать забор в черный цвет и создавать его из подручных средств, например, из частей мебели.

Ранее власти Москвы предложили ввести новые штрафы. Мосгордума и Мособлдума предложили внести новые поправки в КоАП РФ, согласно которым предусматривается введение штрафов за выброс мусора из машин. При фиксации нарушений планируют использовать фото- и видеокамеры на дорогах.

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