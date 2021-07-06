В Подмосковье начали штрафовать за заборы
Государственный административно-технический надзор (Госадмтехнадзор) начал массовую проверку заборов на территории Московской области. Об этом сообщает портал «Вести Подмосковья».
Сообщается, что гражданам, попавшимся на нарушениях, были выписаны штрафы от трех до четырех тысяч рублей. Штрафные санкции могут быть выписаны за размер сооружения: например, запрещены заборы высотой более двух метров. Однако уточняется, что при согласовании с администрацией возможна высота забора свыше трех метров.
Также Госадмтехнадзор выписывает штрафы за неухоженную облупившуюся изгородь, разрушенную более чем на 20 процентов. Более того, она не должна отклоняться от вертикали. Цвет и материал сооружения тоже могут стать причиной штрафных санкций: в городах запрещается окрашивать забор в черный цвет и создавать его из подручных средств, например, из частей мебели.
Ранее власти Москвы предложили ввести новые штрафы. Мосгордума и Мособлдума предложили внести новые поправки в КоАП РФ, согласно которым предусматривается введение штрафов за выброс мусора из машин. При фиксации нарушений планируют использовать фото- и видеокамеры на дорогах.
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