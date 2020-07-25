В Подмосковье нашли мертвым пропавшего олимпийского чемпиона

В Подмосковье нашли мертвым 82-летнего советского олимпийского чемпиона по борьбе вольного стиля Александра Иваницкого. Об этом в субботу, 25 июля, рассказала старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, передает РИА Новости.

По информации следствия, тело мужчины было найдено в реке Вейне, протекающей через лесной массив. Кроме того, у побережья были также обнаружены его личные вещи: таз и мобильный телефон.

22 июля бывший спортсмен пропал в лесу в Рузском районе. Он вышел из дома, хотел пойти в лес за грибами и позже перестал отвечать на звонки родственников и знакомых.

Александр Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. Он четырехкратный победитель чемпионатов мира (1962, 1963, 1965, 1966) и дважды чемпионства СССР (1964, 1965). После окончания спортивной карьеры Иваницкий возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.

20 июля стало известно, что на 85 году жизни скончался советский и российский художник Виктор Чижиков — создатель Мишки, ставшего талисманом Олимпийских игр 1980 года в Москве. Отмечается также, что на протяжении многих лет Чижиков работал с издательствами «Малыш» и «Детская литература», иллюстрировал журналы «Мурзилка» и «Веселые картинки».

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