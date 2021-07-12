В Подмосковье нашли сумку с телом женщины в белье

В подмосковных Люберцах нашли клетчатую сумку с фрагментами тела женщины в белье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как стало известно, сумка находилась в пожарном шкафу дома. По предварительным данным, женщина умерла несколько дней назад. Сколько дней сумка с ее телом пролежала в жилом доме, неизвестно. Сообщается, что женщине было 35-40 лет, на теле набита татуировка розы.

По факту случившегося задержан 39-летний Вахтанг Л. Он жил с убитой в одной квартире и, по словам соседей, злоупотреблял алкоголем. Мужчина въехал в дом несколько месяцев назад, в его квартире следователи обнаружили липкую ленту и нож.

Возбуждено уголовное дело. Точная причина смерти женщины и мотивы задержанного неизвестны, над этим работают эксперты.

Ранее стало известно об инциденте, в ходе которого профессор кафедры социологии и менеджмента общественных процессов МГУ имени Ломоносова Евгений Карцев ударил сына ножом из-за того, что тот сделал ему замечание.

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