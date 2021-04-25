В Подмосковье нашли тело девочки в канаве

Тело 14-летней девочки с веревкой на талии было найдено в сточной канаве в Бронницах, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Подмосковью.

По предварительным данным, накануне она обещала приятельнице найти рюкзак, который та уронила в канаву в начале месяца.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, которые обнаружили тело подростка, а также друзей и одноклассников погибшей. Кроме того, было изъято видео с камер наблюдения.

В марте 13-летний подросток покончил с собой после того, как у него с матерью произошла ссора. Предположительно, школьника отругала мать за плохую учебу и увлечение компьютерными играми.

Еще больше интересного в наших “Одноклассниках“. Подпишись!